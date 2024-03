Classico caso dubbio in ottica anche fantacalcio in occasione di Lecce-Verona: Folorunsho segna grazie ad una deviazione di Baschirotto.

Lecce-Verona, sfida valida per il 28° turno di Serie A, ha lasciato in eredità un caso dubbio in ottica fantacalcio.

Il tutto è legato alla rete siglata da Folorunsho che ha aperto le marcature al 17’ e che ha consentito all’Hellas di portarsi in vantaggio.

Il centrocampista del Verona è infatti riuscito a trafiggere Falcone con un sinistro da fuori area, ma il pallone da lui calciato è stato nettamente deviato da Baschirotto assumendo così una traiettoria che ha reso impossibile l’intervento del portiere giallorosso.

L'articolo prosegue qui sotto

Si tratta dunque di goal o di autorete?