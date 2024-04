Giuseppe Rossi e l’altro volto del mondo del calcio: “Quando hai qualche infortunio non ti guardano in faccia”

Giuseppe Rossi, in un’intervista rilasciata a ‘Fanpage’, svela: “La Juventus mi voleva dopo Del Piero, era tutto fatto”.

E’ stato uno dei più forti attaccanti espressi dal calcio italiano negli ultimi anni, un campione che per qualità tecniche ha avuto tutto per imporsi tra i più grandi in assoluto della sua generazione, ma la sua carriera è stata pesantemente condizionata da una serie di gravi infortuni che non gli hanno consentito di arrivare lì dove avrebbe potuto.

Giuseppe Rossi, dopo essere approdato giovanissimo al Manchester United e aver successivamente dimostrato al Parma di avere doti assolutamente fuori dal comune, è andato più volte ad un passo dal vestire la maglia di top club europei ma, per vari motivi, il grande salto è sempre stato rinviato quando ormai sembrava vicino all’essere compiuto.

‘Pepito’, che nel 2023 ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato, in un’intervista rilasciata a ‘Fanpage’ ha parlato dei tanti ‘sliding doors’ della sua travagliata carriera.