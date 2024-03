Giroud più vicino al trasferimento in MLS: i possibili sostituti al Milan

Pilastro dell’attacco del Milan nelle ultime stagioni, Giroud potrebbe ripartire dagli USA: i rossoneri pronti ad investire sul nuovo centravanti.

Qualcosa come 35 partite stagionali già giocate, 14 reti complessive, lo status di uomo fondamentale per la squadra conquistato già da tempo, ma anche un contratto in scadenza ed un futuro tutto da scrivere.

Olivier Giroud sta vivendo probabilmente la sua miglior stagione al Milan da quando è arrivato nel 2021, ma la sua avventura in rossonero potrebbe ormai essere arrivata vicino al capolinea.

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’ infatti, il centravanti francese sta riflettendo su cosa fare nella prossima annata e, tra i suoi programmi, potrebbe esserci quello di provare un’esperienza tutta nuova lontano dalla Serie A e dal calcio europeo.