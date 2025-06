I giocatori della Moldavia in Italia: in Serie A c'è solo Perciun, gli altri tutti in C

Sono quattro i calciatori della Moldavia che giocano in Italia: il più famoso è l'ex cagliaritano Artur Ionita.

Italia a caccia di immediato riscatto dopo la debacle fatta registrare in Norvegia, che ha già complicato terribilmente il cammino verso la qualificazione ai prossimi Mondiali: a Reggio Emilia, gli azzurri ospitano la Moldavia.

Appuntamento da non fallire per la Nazionale, che nelle prossime ore si separerà ufficialmente da Luciano Spalletti: zero punti nelle prime due uscite per la selezione del piccolo Paese dell'Europa orientale, con soli due goal fatti e ben otto subiti.

Un tasso tecnico decisamente povero all'interno della rosa guidata dal commissario tecnico Clescenco, che può contare sulla presenza di quattro giocatori militanti in Italia tra Serie A e C.