Gianluigi Donnarumma: il ragazzo prodigio, il Milan, le polemiche, la rottura e l'approdo al PSG

Donnarumma arriva al Milan a 14 anni e brucia le tappe: debutta in A a 16 e diventa titolare. Il no al rinnovo porterà al polemico addio nel 2021.

Per lui quella di martedì 7 novembre sarà la prima volta a San Siro da avversario del Milan, la squadra per cui ha sempre tifato fin da bambino, con cui ha giocato per 6 stagioni, stabilendo tanti record e indossando anche la fascia da capitano, ma da cui si è anche separato fra le polemiche nel 2021 dopo aver opposto il suo "no" alla proposta di rinnovo della società lombarda.

Quel "no" ha creato una frattura con una parte importante del tifo organizzato, che non gli ha mai perdonato quel rifiuto, cui è seguito a fine stagione 2020/21 lo svincolo e, dopo gli Europei vinti da protagonista in Nazionale, la firma di un contratto plurimilionario con il PSG.

Lui è Pierluigi Donnarumma, per tutti "Gigio", che a Parigi ha conquistato già 3 trofei in due stagioni, dopo la Supercoppa italiana vinta col Milan nel 2016. Per il portiere che in azzurro ha ereditato la maglia che fu di Gigi Buffon, quella europea di Milano non potrà mai essere una partita come tutte le altre.