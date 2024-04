Gianfelice Facchetti punge Pioli: “Bastava dire complimenti Inter, sarà per la prossima volta…”

Gianfelice Facchetti risponde a Pioli (“La più forte da quattro anni, due Scudetti”): “Dovevi ricordare che due volte non siamo entrati in area”.

Si è chiusa con largo anticipo la corsa che ha condotto allo Scudetto.

A laurearsi campione d’Italia è stata l’Inter che, non solo ha dominato il torneo collezionando qualcosa come 27 vittorie, 5 pareggi ed una sola sconfitta in 33 gare, ma ha scelto il modo più spettacolare possibile per suggellare il suo trionfo: battendo il Milan nel derby.

E’ stato proprio contro i cugini rossoneri che gli uomini guidati da Simone Inzaghi si sono assicurati lo Scudetto ed anche lo storico traguardo della conquista della seconda stella.

Un successo nell’aria da mesi, visto il cammino dei nerazzurri in campionato, del quale ha parlato Stefano Pioli alla vigilia della sfida con la Juventus.