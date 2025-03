Giampaolo e Rebic sulla strada del Milan: dal passato in rossonero ad avversari col Lecce

Il Milan si appresta ad affrontare il Lecce in campionato: i rossoneri dovranno prestare attenzione a due ex come Giampaolo e Rebic.

Reduce dalle tre sconfitte patite consecutivamente in campionato contro Torino, Bologna e Lazio, il Milan si appresta a tornare in campo per affrontare nel 28° turno il Lecce. Una sfida, quella che si giocherà sabato al Via del Mare, che metterà in palio punti pesantissimi per due squadre che hanno obiettivi ovviamente molto diversi. I salentini infatti, andranno a caccia di quel risultato prestigioso che possa consentire loro di tenere a distanza la zona retrocessione e di compiere un piccolo passo verso la salvezza, mentre i meneghini saranno chiamati a vincere per riavvicinarsi alle squadre che si stanno contendendo una qualificazione europea. L'articolo prosegue qui sotto Una gara che dovrà assumere i contorni di una nuova ripartenza, nel corso della quale il Milan dovrà fare attenzione anche a due ex: Marco Giampaolo ed Ante Rebic.