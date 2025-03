Già al capolinea l’avventura di Immobile al Besiktas? Il club turco ha già individuato il sostituto

Potrebbe essere giunta già vicino alla conclusione l’avventura di Immobile al Besiktas: pesa anche il ricchissimo ingaggio.

Quella che la scorsa estate ha visto Ciro Immobile trasferirsi a titolo definitivo al Besiktas, è stata una delle operazioni più clamorose dell’intera sessione di calciomercato.

Salutava infatti l’Italia non solo una bandiera della Lazio capace di segnare qualcosa come 207 goal in 340 partite, ma anche un bomber da 201 goal in Serie A, con alle spalle quattro titoli di capocannoniere del massimo campionato.

A distanza di qualche mese, l’avventura di Immobile al Besiktas potrebbe già essere giunta vicina al capolinea. Secondo quanto riportato in Turchia da ‘Fanatik’, il club di Istanbul sta pensando a qualcosa di diverso per il suo attacco.