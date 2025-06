Germania-Portogallo diretta, con questo risultato chi va in finale di Nations League? Gli aggiornamenti live

Prima semifinale di Nations League, in campo Germania e Portogallo: convocati, formazioni e risultato della partita.

Eliminata l'Italia nel preliminare della fase finale, la Germania di Nagelsmann affronta ora il Portogallo nella semifinale di Nations League. In palio c'è un posto per contendersi la coppa, contro la vincente tra Francia e Spagna. Tornano le nazionali, in campo per provare a conquistare la quarta edizione della competizione UEFA.

In gara unica in terra tedesca, la partita tra Germania e Portogallo dovrà per forza avere un vincitore nella serata del 4 giugno. Domani, invece, la sfida tra Spagna e Francia per la seconda finalista.

Portogallo, Francia e Spagna hanno già in bacheca la Nations League, avendola vinta nelle prime tre edizioni, mentre la Germania è attualmente l'unica 'intrusa', ma anche la favorita dell'attuale in virtù della fase finale tra le mura amiche.