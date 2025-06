Spagna-Francia dove vederla: Cielo, TV8, Sky o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Spagna e Francia si sfidano nel remake della semifinale di Euro 2024: in palio questa volta c'è la finale di Nations League. Dove vedere la partita.

Spagna e Francia di nuovo una di fronte all'altra, come a Euro 2024: se in quell'occasione la Roja si è imposta per 2-1 qualificandosi alla finale della competizione contro l'Inghilterra, in palio ora c'è un'altra finale, ma di Nations League.

Si gioca in gara secca, senza possibilità di ritorno: chi vince approderà alla finalissima contro la vincente di Germania-Portogallo, chi perde dovrà invece disputare la finalina per il terzo e quarto posto.

In caso di parità di punteggio dopo i 90 minuti regolamentari, Spagna e Francia si giocheranno la qualificazione ai tempi supplementari, con possibilità di andare infine ai rigori nel caso l'equilibrio ancora non si sia sbloccato.

Di seguito tutte le informazioni su dove vedere Spagna-Francia in diretta tv e streaming, con possibilità di assistere alla sfida anche in maniera totalmente gratuita.