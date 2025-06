Germania-Portogallo 1-2, pagelle e tabellino: i lusitani la ribaltano con Francisco Conceiçao e Cristiano Ronaldo e volano in finale di Nations League

Il Portogallo supera 2-1 la Germania e si guadagna la finale di Nations League: a Monaco di Baviera decidono Conceiçao e Cristiano Ronaldo.

E’ il Portogallo la prima finalista della UEFA Nations League. La compagine di Roberto Martinez riesce infatti nell’impresa di superare ila Germania 2-1 e si guadagna così la possibilità di tenere vive le speranze di vincere, per la seconda volta nella sua storia, il torneo.

Una sfida, quella che si è giocata all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, che si è giocata su ottimi ritmi soprattutto nelle fasi iniziali, quando le due squadre hanno dato fin da subito l’impressione di volersi sfidare a visto aperto. Pronti via ed la Germania a provarci con una conclusione di Goretzka, ma una manciata di minuti dopo i lusitani rispondono con una bella girata di Cristiano Ronaldo.

Con il passare dei minuti e la Nazionale tedesca a prendere in mano il pallino del gioco. Gli uomini di Nagelsmann fanno maggiore possesso a centrocampo e soprattutto spingono molto sul loro out di sinistra dove trovano un Joao Neves schierato nell’insolita posizione di terzino destro a cercare di arginare le sortite di Mittelstadt. Al 19’ Diogo Costa deve superarsi per disinnescare un tiro a botta sicura di Woltemade e, un paio di minuti più tardi, deve ripetersi negando il goal a Goretzka. Sono di fatto le ultime emozioni di un primo tempo la cui intensità va via via scemando,

Nella ripresa, al 48’, il goal che porta in vantaggio la Germania: Wirtz scambia con Kimmich il quale offre un delizioso pallone di ritorno in piena area che il gioiello del Bayer Leverkusen, ottimamente posizionato, deve solo spingere in rete di testa.

Con il Portogallo sotto di un goal, Roberto Martinez ridisegna l’out di destra inserendo Conceiçao per Trincao e Semedo per Neves e la sua scelta porta subito i frutti sperati.

Al 63’ è proprio Francisco Conceiçao a scappare via al nuovo entrato Gosens e a portarsi al limite dell’area da dove lascia partire uno splendido sinistro a giro sul quale Ter Stegen non può nulla.

La Germania, che fino a pochi istanti prima aveva dato la sensazione di poter gestire il risultato, si riscopre alle corde e in affatto e al 68’ il Portogallo ribalta tutto con il solito Cristiano Ronaldo: grande inserimento di Nuno Mendes che, dopo aver spaccato in due la retroguardia avversaria, serve al fuoriclasse lusitano un pallone da mettere in rete a porta vuota.

I tedeschi, chiamati a rimettere i risultato sui giusti binari, alzano il loro baricentro, ma si espongono ai contropiede dei lusitani che possono contare sulla velocità dei loro attaccanti.

La partita resta dunque vibrante e in equilibrio fino al 90’, ma il risultato non cambia più. In finale va il Portogallo che ora attende di sapere se nell’ultimo atto della Nations League dovrà affrontare Francia o Spagna.