Germania-Francia 0-2: decidono Mbappé ed Olise, ai Bleus il terzo posto in Nations League

La Francia supera 2-0 la Germania a Stoccarda e si assicura il terzo posto in Nations League: decidono Mbappé ed Olise.

Una vittoria che vale un terzo posto che certamente non è destinato a restare nella storia, ma anche la soddisfazione di aver vinto sul campo di una storica rivale come la Germania.

E’ la Francia a salire sul gradino più basso della UEFA Nations League 2024-2025. I Blues infatti si sono imposti a Stoccarda nella ‘finalina’ e penultimo atto della competizione.

Un successo, quello degli uomini di Deschamps, che ha confermato quella superiorità che già le sfide di semifinale avevano fatto intuire.

L'articolo prosegue qui sotto

La squadra di Nagelsmann, per buoni tratti del primo tempo, sono anche riusciti nell’intento di appropriarsi del pallino del gioco, ma la superiorità territoriale non si è tradotta in precisione sotto porta, anche se al 36’ ci si è messa di mezzo anche la sfortuna quando Wirtz ha colpito un palo. La Francia, dal canto suo, ha dato più l’impressione di voler gestire la situazione per poi sfruttare la velocità di Kolo Muani e Mbappé e al 45’ è stato proprio il fuoriclasse del Real Madrid a trovare la rete del vantaggio con un preciso destro indirizzato all’angolino.

Nel secondo tempo il canovaccio tattico con cambia e al 53’ la Germania trova anche il pareggio con Undav, ma la sua rete viene annullata per un precedente pallo di Fullkrug ai danni di Rabiot.

Al 58’ la Francia pareggia il conto dei pali con Thuram, mentre nei minuti successivi ci pensa Ter Stegen a blindare la porta. Questo almeno fino all’84’ quando è Olise a fissare il risultato sul definitivo 0-2 e a chiudere di giochi con anticipo.