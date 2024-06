Georgia-Portogallo 2-0, pagelle e tabellino: Kvaratskhelia e compagni nella storia, volano agli ottavi di Euro 2024

La Georgia strappa un pass per gli ottavi di finale di Euro 2024: decisivo il 2-0 contro il Portogallo firmato Kvaratskhelia e Mikautadze.

Serviva un’impresa alla Georgia per staccare il pass per gli ottavi di finale di un Europeo al suo primo tentativo, e l’impresa non solo è stata compiuta, ma rappresenta il momento più alto della storia di un’intero movimento calcistico. Gli uomini guidati da Sagnol si sono garantiti un posto tra le migliori terze della fase a gironi e l’hanno fatto nel modo più spettacolare possibile: imponendosi 2-0 contro il Portogallo della leggenda Cristiano Ronaldo.

Roberto Martinez, dall’alto della certezza del primo posto nel Gruppo F ottenuto con largo anticipo, a Gelsenkirchen ha schierato una sorta di ‘formazione B’, ma la cosa non deve togliere i giusti meriti ad una squadra che prima è stata capace di passare subito in vantaggio con Kvaratskhelia, poi è stata brava ad erigere un muro difensivo quasi invalicabile ed infine a trovare il 2-0 nel momento forse di maggiore sofferenza. Una partita fatta di difesa e contropiede, ma tanto è bastato per vivere un’altra serata storica. L’avventura della Georgia continua e in molti ad inizio torneo difficilmente lo avrebbero pronosticato.