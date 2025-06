Geometrie, equilibrio e non solo: cosa porta Samuele Ricci al centrocampo del Milan

Il Milan è vicino a chiudere il colpo Samuele Ricci: a Massimiliano Allegri verrà messo a disposizione un giocatore moderno attorno al quale costruire un reparto.

Per gli annunci di rito ci sarà da aspettare ancora qualche giorno e soprattutto ci sarà da sistemare ancora qualche dettaglio, ma Samuele Ricci non è mai stato così vicino a vestire la maglia del Milan.

Un interesse, quello per il centrocampista del Torino e della Nazionale Azzurra, che parte da molto lontano, visto che già lo scorso gennaio si era parlato della possibilità di un affondo, cosa questa che lascia intendere quanto il giocatore sia stato seguito e quanto bene sia ormai conosciuto in casa rossonera.

Il Milan ha evidentemente sempre individuato in lui l’elemento giusto per una mediana che nel corso dell’estate verrà profondamente rinnovata per andare incontro alle esigenze di Massimiliano Allegri e per consentire all’intero reparto di fare un ulteriore salto di qualità.

Sulla carta, assicurandosi Samuele Ricci, il club meneghino metterebbe a segno un colpo importantissimo (uno dei più importanti della sessione estiva di calciomercato) tanto per il presente, quanto per il futuro.