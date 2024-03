Genoa-Monza dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Gilardino sfida Palladino nel sabato sera di Serie A: a Marassi arriva il Monza, il Genoa vuole riprendere a far punti.

Sarà Genoa-Monza a chiudere il sabato di Serie A. Allo stadio Luigi Ferraris va in scena il confronto fra Alberto Gilardino e Raffaele Palladino.

Liguri e brianzoli sono già in posizione di comfort in classifica: 36 i punti per i biancorossi, 33 per i rossoblu.

Il Genoa vuol riprendere a far punti dopo lo stop di San Siro contro l’Inter, arrivato nonostante una buona prestazione; per il Monza, invece, l’imperativo sarà dimenticare il ko interno contro la Roma.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni, dove vederlo in tv e streaming.