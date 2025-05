Genoa-Milan dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Genoa vs AC Milan

Al Ferraris si chiude la 35esima giornata di Serie A: il Milan di Conceiçao sfida il Genoa di Vieira. Formazioni, canale tv e streaming.

Si chiuderà al Ferraris la 35esima giornata del campionato di Serie A Enilive.

Nel Monday night sarà sfida fra il Genoa di Patrick Vieira e il Milan di Sergio Conceiçao. Entrambe le squadre non hanno obiettivi particolari legati al campionato: rossoblu già salvi da qualche settimana, con un ottimo percorso nel girone di ritorno; rossoneri tagliati fuori dalla lotta ai posti europei, con la finale di Coppa Italia sullo sfondo che, in caso di vittoria, renderebbe senza dubbio sufficiente la stagione, nonostante il deludente cammino in campionato.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.