Genoa-Lazio 0-1, cronaca, tabellino e voti: colpo dei biancocelesti al Ferraris, decide Luis Alberto

La Lazio si impone sul campo del Genoa nel match che ha aperto il 33° turno di Serie A: a decidere è una rete di Luis Alberto.

Una vittoria per restare nella scia delle squadre che lottano per quel quinto posto che varrà una qualificazione alla prossima Champions League e per iniziare nel migliore dei modi la marcia di avvicinamento che porta alla semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus.

La Lazio si impone per 1-0 sul campo del Genoa e lo fa al termine di una partita che, nel primo tempo soprattutto, si è giocata su buoni ritmi e con una discreta intensità, ma che di fatto non ha regalato grandissime emozioni.

Sono stati i padroni di casa, nell’ambito di una prima frazione comunque equilibrata, ad andare più vicini al vantaggio quando il risultato era ancora ancorato sullo 0-0. A sfiorare il goal è stato Ekuban che, in pieno recupero, dopo essersi involato in contropiede verso l’aerea avversaria per un nulla non ha trovato lo specchio della porta di destro. L’attaccante rossoblù nell’occasione avrebbe potuto anche servire Retegui che era ottimamente posizionato in area.

Nella ripresa la Lazio con il passare dei minuti ha preso sempre più il controllo della gara e a guadagnare metri in campo e, dopo un intervento decisivo di Martinez su Felipe Anderson, al 67’ è stato Luis Alberto a sbloccare il risultato concludendo nel migliore dei modi una splendida azione.

Il Genoa, una volta in svantaggio, ha cercato una timida reazione, ma è mancato in precisione e lucidità negli ultimi metri. I tre punti vanno così alla Lazio che, al secondo successo consecutivo, sale a quota 52 in classifica.