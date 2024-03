Genoa-Frosinone dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Il Genoa vuole archiviare il discorso salvezza, il Frosinone uscire dalla zona rossa: a Marassi si gioca sabato ore 15:00.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

L’anno scorso, di questi tempi, Frosinone e Genoa conducevano a braccetto le battute finali del campionato di Serie BKT. Vinsero il torneo i ciociari, con i liguri secondi: per entrambe fu ritorno in Serie A.

Oggi la realtà è differente: la squadra di Gilardino è ampiamente al sicuro, in ottica salvezza, e un successo nel match della trentesima giornata di campionato sarebbe probabilmente la messa in ghiaccio definitiva per la permanenza in massima serie.

Diverso, invece, il discorso legato al Frosinone: dopo una buona prima parte di stagione, i ciociari sono calati e adesso devono abbandonare la zona retrocessione.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.