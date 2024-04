Genoa-Cagliari dove vederla: dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Il Genoa per migliorare ulteriormente la posizione in classifica, il Cagliari per “vedere” la salvezza: Monday Night a Marassi.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione. Sarà Genoa-Cagliari la sfida che chiuderà il 34esimo turno del campionato di Serie A. La sfida tutta rossoblù sarà protagonista del Monday Night, mettendo in palio punti importanti in ottica salvezza, soprattutto per quanto riguarda i sardi. Il Genoa di Gilardino, infatti, ha già ampiamente blindato la categoria e, in questo finale di stagione, sta comunque tenendo un rendimento di ottimo livello. Fase importante anche per il Cagliari di Ranieri, che dopo i pari contro Inter e Juventus, è sensibilmente più vicina alla salvezza. La direzione della gara è stata affidata all'arbitro Federico Dionisi, al VAR Marini e Guida. Di seguito tutte le info sul match: orario, dove vederlo e probabili formazioni.

