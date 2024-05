Gazzetta dello Sport - Il Milan di Fonseca: 100 milioni per quattro colpi

Fonseca sempre più vicino alla panchina del Milan, pronto a mettere a disposizione 100 milioni per il mercato in entrata: Zirkzee resta nel mirino.

Ormai lo sanno anche i muri: Paulo Fonseca si appresta a diventare il nuovo allenatore del Milan in sostituzione di Stefano Pioli, salutato da tutto San Siro al termine del 3-3 casalingo andato in scena contro la Salernitana all'ultimo turno di Serie A.

La firma del portoghese sul contratto che lo legherà ai rossoneri dovrebbe avvenire nei prossimi giorni, al rientro dall'amichevole che il Milan affronterà domani contro la Roma in Australia.

Ad attenderlo, come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', potrebbero esserci dei presupposti interessanti per quanto riguarda il mercato in entrata.