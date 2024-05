Paulo Fonseca si prepara a sostituire Pioli sulla panchina del Milan: a giorni la firma sul contratto dell'ex allenatore della Roma.

Il Milan ha scelto il suo nuovo allenatore, non ci sono più dubbi. È fatta per Paulo Fonseca con il quali sono stati ultimati anche gli ultimissimi dettagli. Ora manca l’ultimo step che è quello relativo alla firma prevista al rientro dall'impegno amichevole in Australia contro la Roma, in programma il 31 maggio.

