Khephren Thuram Marcus Thuram Inter JuventusGetty
Leonardo Gualano

Gazzetta dello Sport - La Juventus pensa a Frattesi, l’Inter a Khephren Thuram: il possibile intreccio di mercato

La Juventus ha messo nel suo mirino Davide Frattesi, mentre all’Inter piace Khephren Thuram: in nerazzurro troverebbe suo fratello Marcus.

Due Thuram, ovvero Marcus e Khephren insieme all’ombra del Duomo.

Non per sfidarsi in un match tra Inter e Juventus o per una riunione di famiglia, bensì per vestire la stessa maglia e giocare uno al fianco dell’altro come già accade nella Nazionale francese.

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, è questa l’idea di mercato venuta in mente ai dirigenti nerazzurri.

Uno scenario non certo semplice, ma nemmeno impossibile. A portare a quella che sarebbe un’operazione clamorosa, potrebbe essere una trattativa che vedrebbe un giocatore dell’Inter fare il viaggio in direzione opposta verso Torino: Davide Frattesi.

  • Hellas Verona FC v FC Internazionale - Serie AGetty Images Sport

    LA POSIZIONE DI FRATTESI ALL’INTER

    Con l’arrivo in panchina di Cristian Chivu al posto di Simone Inzaghi, per Davide Frattesi le cose sono cambiate poco all’Inter. 

    Il centrocampista sta vivendo un’altra annata da alternativa di lusso, tanto che per lui sono stati sin qui appena 198 i minuti di gioco totalizzati in campionato e distribuiti in otto presenze.

    Meglio è andata in Champions League e in Coppa Italia, dove ha trovato più spazio (due le presenze dal 1’ nella massima competizione europea), ma il discorso cambia poco.

    Frattesi potrebbe pensare ad un addio per rilanciarsi altrove anche in chiave Nazionale e a Torino, sponda Juventus, può contare su moltissimi estimatori.

  • IL RAPPORTO CON SPALLETTI

    Nonostante all’Inter negli ultimi anni abbia trovato generalmente poco spazio, Frattesi si è visto sempre riservare da Luciano Spalletti un ruolo da ottimo protagonista in Nazionale, quando quest’ultimo sedeva sulla panchina Azzurra.

    Una fiducia spesso ripagata con ottime prestazioni ed anche un buon numero di goal, visto che quelli messi a segno sono stati sette in ventitré presenze sotto la guida dell’attuale tecnico della Juventus.

    I due potrebbero ritrovarsi a Torino, visto che proprio Spalletti è alla ricerca di un giocatore con le sue caratteristiche che riesca ad abbinare tanto lavoro in mediana, a qualità e capacità di inserimento.

  • NEL MIRINO DELLA JUVE

    Come spiegato da ‘La Gazzetta dello Sport’, la Juventus ha individuato in Frattesi uno dei suoi obiettivi per rafforzare il centrocampo.

    Il giocatore, visto il poco spazio che gli viene garantito all’Inter, sta valutando cosa fare in futuro ed ovviamente un eventuale trasferimento in bianconero rappresenterebbe un altro passo importante per la sua carriera.

    E’ proprio nell’ambito di questo scenario che potrebbe venirsi a creare un clamoroso intreccio che avrebbe per protagonista anche Khephren Thuram.

  • Thuram JuventusGetty Images

    L'INTER PENSA A KHEPHREN

    Ovviamente perché la cosa possa andare in porto e necessario che diverse tessere vadano al loro posto in quello che sarebbe un complicato puzzle.

    Come spiegato da ‘La Gazzetta dello Sport’, quando la Juve busserà alla porta dell’Inter per Frattesi, non si ritroverà certamente davanti un muro.

    I meneghini non avrebbero problemi nel cedere il giocatore, a patto però di inserire nel discorso Khephren Thuram.

    Non si tratterebbe di due operazioni necessariamente legate, ma più che altro di un incastro che consentirebbe all’Inter di andare a colmare il vuoto che si verrebbe a creare a centrocampo con un giocatore che piace tanto e che ha le caratteristiche perfette per le idee di Chivu.

    La Juventus potrebbe valutare Thuram circa 40 milioni di euro, ovvero circa 10 in più di quanto potrebbe essere valutato Frattesi dall’Inter. 

    Operazione possibile? Lo dirà il tempo. La sensazione è quella che possa eventualmente trattarsi di un discorso più per giugno che per gennaio, ma le vie del calciomercato sono infinite. 

