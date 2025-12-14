Gazzetta dello Sport - La Juventus pensa a Frattesi, l’Inter a Khephren Thuram: il possibile intreccio di mercato

Due Thuram, ovvero Marcus e Khephren insieme all’ombra del Duomo.
Non per sfidarsi in un match tra Inter e Juventus o per una riunione di famiglia, bensì per vestire la stessa maglia e giocare uno al fianco dell’altro come già accade nella Nazionale francese.
Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, è questa l’idea di mercato venuta in mente ai dirigenti nerazzurri.
Uno scenario non certo semplice, ma nemmeno impossibile. A portare a quella che sarebbe un’operazione clamorosa, potrebbe essere una trattativa che vedrebbe un giocatore dell’Inter fare il viaggio in direzione opposta verso Torino: Davide Frattesi.