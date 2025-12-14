Gazzetta dello Sport - La Juventus pensa a Frattesi, l’Inter a Khephren Thuram: il possibile intreccio di mercato

Con l’arrivo in panchina di Cristian Chivu al posto di Simone Inzaghi, per Davide Frattesi le cose sono cambiate poco all’Inter.

Il centrocampista sta vivendo un’altra annata da alternativa di lusso, tanto che per lui sono stati sin qui appena 198 i minuti di gioco totalizzati in campionato e distribuiti in otto presenze.

Meglio è andata in Champions League e in Coppa Italia, dove ha trovato più spazio (due le presenze dal 1’ nella massima competizione europea), ma il discorso cambia poco.

Frattesi potrebbe pensare ad un addio per rilanciarsi altrove anche in chiave Nazionale e a Torino, sponda Juventus, può contare su moltissimi estimatori.