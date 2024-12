Gazzetta dello Sport - Il Napoli pensa a Pellegrini: la carta giusta può essere Raspadori alla Roma

Giacomo Raspadori potrebbe essere tra i grandi protagonisti del mercato di gennaio: i possibili intrecci con Roma e Juventus.

Giacomo Raspadori potrebbe ritagliarsi presto un ruolo da grande protagonista. Non nel Napoli, squadra nella quale ha trovato poco spazio in questo inizio di stagione, bensì in sede di calciomercato visto che, nonostante il numero ridotto di presente accumulate sin qui sotto la guida di Antonio Conte, gli estimatori certamente non mancano.

L’ex Sassuolo piace soprattutto in Serie A e, come spiegato da ‘La Gazzetta dello Sport’, sulle sue tracce ci sono due società soprattutto: la Roma e la Juventus.

Il Napoli, dal canto suo, è alla ricerca di elementi con i quali andare a rafforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte ed ecco dunque che Raspadori potrebbe diventare la giusta pedina di scambio da inserire in una delle trattative che potrebbero essere portate avanti a gennaio.