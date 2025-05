Gasperini alla Roma o alla Juventus? La parola ormai è data, nonostante il tentativo

Niente Juventus, a meno di sorprese improvvise: Gasperini rispetterà la parola data e guiderà la Roma nella stagione 2025/2026.

Il tentativo della Juventus di riportare Gian Piero Gasperini in società dopo gli anni passati da allenatore delle giovanili, sembra essere stato infruttuoso. Per Sky Sport, infatti, il tecnico rispetterà la parola data alla Roma e per questo guiderà la formazione giallorossa nella prossima annata di Serie A ed Europa League.

La firma di Gasperini con la Roma sarebbe ormai dietro l'angolo, mentre il tentativo della Juventus non porterà ad un trasferimento a Torino a partire dalle prossime settimane. L'incontro tra la società giallorossa e il tecnico, per ora ancora sotto contratto con l'Atalanta, è stato decisivo e permetterà ai capitolini di avere in panchina uno dei migliori allenatori dell'ultimo ventennio.

Per diverso tempo Gasperini è rimasto in bilico tra l'addio all'Atalanta e la conferma per un'altra annata, ma ora il futuro sembra scritto: dopo aver fatto la storia come tecnico della Dea, proverà ad essere il nuovo idolo della tifoseria romana in vista del 2025/2026 e chissà, delle stagioni successive.