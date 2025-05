Chi sarà il nuovo allenatore della Juventus? La conferma di Tudor, l'idea Gasperini e una soluzione a sorpresa

Il sogno del ritorno di Conte è definitivamente sfumato, la Juventus cerca un nuovo allenatore: salgono le quotazioni di Tudor.

No, il Conte-bis non ci sarà neanche stavolta. L'allenatore salentino, fresco di Scudetto, ha deciso di proseguire il suo rapporto col Napoli dopo aver flirtato a lungo con la sua vecchia fiamma.

Ora dunque alla Juventus non resta che cercare l'uomo giusto al quale affidare la panchina per la prossima stagione. Ammesso che non lo abbia già trovato.

Igor Tudor, intanto, dalla prossima settimana inizierà a preparare l'avventura al Mondiale per Club dove di certo sarà lui a guidare ancora la Juventus.

Poi si vedrà, anche se le percentuali di una conferma per Tudor sono notevolmente salite dopo il no di Conte alla Vecchia Signora. Ma quali sono le possibili alternative per la panchina della Juventus?