Atalanta vs Torino

Post-partita polemico per Gasperini: "Quale episodio mi ha fatto arrabbiare di più? Lo stai mandando in onda, caschi dalle nuvole?".

Mezzo passo falso dell'Atalanta, fermata in casa dal Torino in uno dei match del sabato di questo 23° turno di Serie A.

Recriminazioni nerazzurre per il rigore sbagliato da Retegui, ma anche per un penalty precedentemente non concesso dall'arbitro Piccinini.

Un episodio commentato da Gian Piero Gasperini nel post-partita nel corso dell'intervista concessa a DAZN.