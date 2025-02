Atalanta-Torino 1-1, pagelle e tabellino: Retegui sbaglia dal dischetto, frena la 'Dea'

Atalanta vs Torino

L'Atalanta frena al 'Gewiss Stadium': il Torino impone l'1-1, Maripan risponde a Djimsiti. Retegui sbaglia un rigore, Scamacca in campo dopo 6 mesi.

Un altro pareggio, stavolta con un retrogusto amarissimo: l'Atalanta non va oltre l'1-1 contro il Torino e ora rischia di allontanarsi ulteriormente dalle due battistrada Napoli e Inter.

Oltre all'influenzato Zappacosta, Gasperini perde anche Carnesecchi: problema nel riscaldamento, in porta gioca Rui Patricio. Dopo una prima fase tutt'altro che memorabile, il tappo al match lo toglie il grande ex di turno: è proprio Bellanova a trafiggere Milinkovic-Savic sul primo palo, ma un controllo col braccio destro cancella la gioia del popolo bergamasco. Kolasinac si fa male e deve uscire, poco prima dell'1-0 firmato Djimsiti: terzo tempo a sovrastare Coco sull'assist di Bellanova, direttamente da calcio d'angolo. A difensore risponde difensore nel giro di cinque minuti: punizione di Lazaro che trova la testa di Maripan, alla prima gioia personale da quando gioca in Italia.

Gasperini prova a dare una scossa ai suoi con una tripla mossa dalla panchina, ma è Retegui a guadagnarsi una chance dagli undici metri: rigore calciato male alla sinistra di Milinkovic-Savic, che neutralizza il terzo penalty su tre del suo campionato. Con la rabbia nel cuore, l'ex Genoa lascia spazio al rientrante Scamacca, tornato in campo a 6 mesi dal brutto infortunio al ginocchio: per lui subito un'opportunità, con Milinkovic-Savic a blindare ancora la porta e un prezioso pareggio per i granata.