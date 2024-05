Gasperini e la frecciata a Mourinho: "A Roma De Rossi ha rimesso il calcio davanti a tutto"

Gasperini elogia il lavoro di De Rossi e manda una stoccata a Mourinho: "Prima si cercava il risultato attraverso altre cose".

L'Atalanta continua il suo percorso netto di vittorie tra Italia ed Europa: annichilita la Roma, ben di più rispetto a quanto lo striminzito 2-1 possa far credere.

Una prestazione da incubo per la 'Lupa', ancora psicologicamente provata dall'eliminazione in Europa League: un passo falso che comunque non sminuisce l'operato di Daniele De Rossi.

Lavoro apprezzato anche da Gian Piero Gasperini: in conferenza stampa, il tecnico della 'Dea' ha speso parole al miele per il collega, lanciando una stoccata velata al predecessore José Mourinho.