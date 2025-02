Il tecnico dell'Atalanta è una furia: "Il calcio sta andando in una direzione che non mi piace. Adesso correremo come pinguini".

È andato al Club Brugge il 'primo tempo' del playoff di Champions League: Atalanta battuta al 94' grazie al rigore trasformato dal nuovo entrato Nilsson. Proprio l'azione che ha portato all'assegnazione del penalty è finita al centro delle polemiche, che hanno travolto il direttore di gara turco Umut Meler. Un episodio, quello del contatto tra Hien e Nilsson, commentato aspramente da Gian Piero Gasperini ai microfoni di 'Sky Sport'. L'articolo prosegue qui sotto