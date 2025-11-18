Galliani spinge Gattuso: “Se c’è uno che può portarci ai Mondiali quello è lui”

Quello che sta vivendo la Nazionale Azzurra è un momento non certamente indimenticabile.
L’Italia infatti, per la terza volta consecutiva, dovrà giocarsi l’accesso ai Mondiali attraverso i playoff. Nel 2018 e nel 2022 non è andata bene contro Svezia e Macedonia del Nord, questa volta la speranza è quella che la squadra di Gattuso possa riuscire a strappare il pass che vorrebbe dire tornare in un torneo dal quale la nostra Nazionale manca dal 2014.
Adriano Galliani, uno dei più grandi dirigenti della storia del calcio italiano, a margine del ‘Trofeo Italo Galbiati’, parlando ai microfoni di ‘Sky Sport’ ha parlato del momento che sta vivendo il nostro calcio.