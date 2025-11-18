Pubblicità
Galliani spinge Gattuso: “Se c’è uno che può portarci ai Mondiali quello è lui”

Adriano Galliani parla del momento che sta vivendo il calcio italiano: “Il momento è difficile, ma credo che riusciremo ad andare ai Mondiali”.

Quello che sta vivendo la Nazionale Azzurra è un momento non certamente indimenticabile.

L’Italia infatti, per la terza volta consecutiva, dovrà giocarsi l’accesso ai Mondiali attraverso i playoff. Nel 2018 e nel 2022 non è andata bene contro Svezia e Macedonia del Nord, questa volta la speranza è quella che la squadra di Gattuso possa riuscire a strappare il pass che vorrebbe dire tornare in un torneo dal quale la nostra Nazionale manca dal 2014.

Adriano Galliani, uno dei più grandi dirigenti della storia del calcio italiano, a margine del ‘Trofeo Italo Galbiati’, parlando ai microfoni di ‘Sky Sport’ ha parlato del momento che sta vivendo il nostro calcio.

  • “IN SERIE A TANTI GIOCATORI CON POCA TECNICA”

    “Italo Galbiati ha sempre insegnato la tecnica ed io non voglio dare consigli a nessuno, ma oggi la maggior parte degli allenatori insegna la tattica. Forse sono stato viziato dai giocatori che abbiamo avuto al Milan, ma anche in Serie a vedo un mare di giocatori con una tecnica insufficiente”.

  • “GATTUSO CI PORTERA’ AI MONDIALI”

    “Se Gattuso ci porterà ai Mondiali? Credo proprio di sì. Rino è determinato e forte e ce la farà sicuramente. Se c’è uno che può farcela quello è lui”.

  • “UN MOMENTO DIFFICILE PER IL NOSTRO CALCIO”

    “Questo è un momento difficile per il nostro calcio. Nelle nostre squadre giocano pochi italiani e questo ha reso evidentemente più difficile la formazione della Nazionale. Io credo che questa volta ce la faremo e andremo ai Mondiali”.

  • “I MIEI DERBY DEL CUORE QUELLI DI CHAMPIONS”

    “Ci sono stati tanti derby, ma sono passati molti anni ed è forse difficile ricordarne uno. Direi che quelli che mi sono rimasti più nel cuore non sono stati di campionato ma di Champions. Quelli della semifinale del 2003 sono stati incredibili: si sono giocati in sei giorni e anche in città c’era un’aria particolare”.

