Futuro tutto da scrivere, Gudmundsson: “La Fiorentina deve decidere se tenermi o meno”

Albert Gudmundsson apre alla permanenza alla Fiorentina, ma guarda anche all’Inghilterra: “Spero un giorno di giocare in Premier League”.

Quando la Fiorentina lo ha prelevato dal Genoa nell’estate del 2024 con la formula del prestito con diritto di riscatto, in molti hanno parlato di un colpo molto importante.

In realtà la stagione di Gudmundsson in riva all’Arno non si è poi rilevata propriamente all’altezza delle aspettative e questo a causa anche di alcuni problemi di natura fisica che lo hanno spesso frenato e costretto ai box.

Oggi il futuro dell’islandese è tutto da scrivere ed il riscatto da parte della Fiorentina non sembra essere più così scontato.

Lo sta bene anche lo stesso Gudmundsson che, in un’intervista rilasciata a ‘The i Paper’, ha parlato dei suoi obiettivi.