‘Fuga’ dal Manchester United: in cinque annunciano al club di voler partire, c’è anche Sancho

Sono cinque i giocatori che hanno comunicato allo United la volontà di partire: per loro niente obbligo di presentarsi al raduno.

Reduce dalla peggior stagione della sua storia recente, il Manchester United sta vivendo un’estate all’insegna della progettazione.

Il club dei Red Devils infatti, è al lavoro in sede di calciomercato, per rinnovare la sua rosa e per individuare quei giocatori che possano rivelarsi ideali per il sistema di gioco di Ruben Amorim.

In tanti saranno dunque i nuovi elementi che arriveranno, così come in diversi saranno coloro che saluteranno. Tra essi anche cinque calciatori che hanno già comunicato al club la loro volontà di cambiare squadra.