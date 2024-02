Frosinone-Milan dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Milan in Ciociaria: allo Stirpe va in scena il confronto con il Frosinone per riprendere subito l’inseguimento a Inter e Juventus.

Nel sabato di Serie A il Milan sarà di scena allo stadio Benito Stirpe di Frosinone, rendendo visita ai ciociari di Eusebio Di Francesco. I rossoneri arrivano all’appuntamento dopo il pareggio per 2-2 con il Bologna che ha ampliato il gap fra gli uomini di Stefano Pioli e l’Inter, tornata in vetta e con una gara in meno. Frosinone a quota 23 punti, con un margine di 5 sul Cagliari terzultimo. La squadra di Di Francesco sogna l’impresa per migliorare ulteriormente un contesto che comunque appare già abbastanza tranquillo. L'articolo prosegue qui sotto Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.