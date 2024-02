Frosinone-Milan 2-3, cronaca, tabellino e voti: Jovic entra e la decide nel finale

Il Milan si impone per 3-2 sul campo del Frosinone al termine di una partita emozionante: decide Jovic nel finale.

Il Milan torna alla vittoria in campionato e lo fa al termine di una partita, quella con il Frosinone, che ha regalato una lunga serie di emozioni scandite da ripetuti sorpassi e controsorpassi.

Chi si aspettava infatti una sfida divertente non è rimasto deluso e questo anche per merito della squadra di Di Francesco che, una volta di più, ha dimostrato di essere sempre pronta ad affrontare qualsiasi avversario a viso aperto.

Il Milan, dopo un ottimo avvio di gara, ha dato la sensazione di accettare il fatto che a dettare i ritmi fossero i padroni di casa. Ha lasciato per buona parte della contesa al Frosinone il compito di muovere palla per poi affidarsi alla velocità di Rafa Leao in contropiede.

L'articolo prosegue qui sotto

Una mossa che probabilmente non ha dato i frutti che Pioli si attendeva, ma ciò non toglie che i rossoneri nel momento più delicato della partita ha avuto la forza di reagire e di chiudere all’angolo un Frosinone che pure era stato capace di rimontare lo svantaggio iniziale e di portarsi sul 2-1.

Un successo che porta soprattutto le firme dei due giocatori che in questo periodo stanno mostrando più confidenza con la rete: Giroud e Jovic.

Il primo ha sbloccato il risultato e confezionato l’assist per il 2-2, mentre il secondo è risultato decisivo segnando il 3-2 al suo primo pallone toccato.

Il Milan dunque torna a fare bottino pieno ed ora guarderà da spettatore interessato cosa accadrà in Inter-Juventus. Al Frosinone resta il rammarico di non aver portato a casa punti nonostante una prova coraggiosa.