Formazioni Verona-Milan: chi gioca titolare e le ultime su Noslin, Maignan, Reijnders e Giroud

Il Verona ospita il Milan nel 29° turno di Serie A: tutto sulle formazioni della sfida in programma al Bentegodi.

Superato brillantemente l’ostacolo Slavia Praga in Europa League, il Milan torna a concentrarsi sul campionato e lo fa sapendo che ad attenderlo ci sarà una sfida contro una squadra che nelle ultime settimane ha dimostrato di essere in grande salute: il Verona.

Proprio come quella rossonera, la compagine scaligera è reduce da due vittorie consecutive in campionato che le hanno consentito di tornare a scalare la classifica e di allontanarsi, almeno per il momento, dallo spettro della zona retrocessione.

Il Verona andrà dunque a caccia, sul proprio terreno di gioco, di importanti punti salvezza, ma anche il Milan ha necessità di fare bottino pieno. In palio c’è infatti la possibilità di tenersi ancorato al secondo posto in classifica e di rendere dunque ancor più in discesa la strada che conduce alla qualificazione alla prossima Champions League.

Ma chi giocherà titolare in Verona-Milan: le ultime sulle formazioni della sfida del Bengodi.