Formazioni Udinese-Fiorentina: chi gioca titolare e le ultime su Davis, Lucca, Beltran, Gudmundsson e Kean

Udinese vs Fiorentina

L’Udinese ospita la Fiorentina nell’ultimo turno di campionato: tutto sulle formazioni del match.

Si chiuderà al Bluenergy Stadium la stagione di Udinese e Fiorentina.

Le due squadre si affronteranno infatti in un 38° turno di Serie A che, classifica alla mano, può ancora mettere in palio punti importanti soprattutto per i gigliati.

In Friuli infatti, la squadra guidata da Raffaele Palladino, si giocherà le residue speranze di agguantare una di quelle posizioni che valgono una qualificazione europea.

Non hanno invece più nulla da chiedere al torneo i bianconeri, che però punteranno a chiudere bene davanti a propri tifosi dopo le due sconfitte consecutive patite contro il già retrocesso Monza e la Juventus.

In questa pagine tutte le ultime notizie sulle formazioni di Udinese-Fiorentina.