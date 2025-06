Formazioni Slovacchia-Italia Under 21: chi gioca titolare e le ultime su Baldanzi, Pisilli, Ambrosino e Gnonto

Slovacchia U21 vs Italia U21

L’Italia U21 affronta la Slovacchia nella seconda sfida degli Europei di categoria: tutte le novità sulle formazioni del match.

Dopo la vittoria nel match d’esordio contro la Romania, l’Italia Under 21 si appresta a tornare in campo per la sua seconda uscita nella fase a gironi degli Europei di categoria.

Gli Azzurrini di Carmine Nunziata, che nella prima uscita si sono imposti per 1-0 grazie ad una rete di Baldanzi, affrontano i padroni di casa della Slovacchia sapendo che in palio ci sono già i punti che potrebbero valere l’accesso ai quarti di finale del torneo.

Un ostacolo non semplice da superare per l’Italia, visto che Suslov e compagni, pur perdendo, hanno ben impressionato contro la Spagna che è una delle grandi favorite per la vittoria finale. Sotto di due reti, la Slovacchia è riuscita a portarsi sul 2-2, prima di subire al 90’ il goal che è valso la sconfitta.

In questa pagine tutte le ultime notizie sulle formazioni di Slovacchia-Italia Under 21.