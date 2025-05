Formazioni Roma-Fiorentina: chi gioca titolare e le ultime su Soulé, Dovbyk, Gudmundsson e Kean

La Roma ospita la Fiorentina nel 35° turno di Serie A: le ultime sulle formazioni del match dell’Olimpico.

Sarà una sfida che metterà in palio punti pesantissimi, quella che nel 35° turno di Serie A vedrà opposte Roma e Fiorentina.

Una gara, quella che si giocherà allo stadio Olimpico, che potrebbe rappresentare un vero e proprio bivio per due squadre ancora in corsa non solo per una qualificazione europea, ma anche per un pass che può valere l’accesso alla prossima Champions League.

Roma e Fiorentina si presenteranno all’appuntamento staccate di una sola lunghezza, visto che sono sin qui stati 60 i punti messi in cascina dai giallorossi, contro i 59 dei gigliati.

In questa pagina tutte le notizie relative alle formazioni di Roma-Fiorentina.