Formazioni ufficiali Puskas Akademia-Fiorentina: chi gioca titolare e le ultime su Gudmundsson, Kean, De Gea e Amrabat

Le formazioni ufficiali di Puskas Akademia-Fiorentina: Palladino sceglie Ikoné dall'inizio, tra i pali De Gea, in mediana Amrabat e Richardson.

Siamo solo a fine agosto, ma la Fiorentina si trova già di fronte al suo primo grande bivio della stagione.

La compagine gigliata infatti, affronta la Puskas Akademia nel match che mette in palio un posto in uno dei giorni della Conference League 2024-2025.

Per i viola quella che sembrava una semplice formalità è diventata una piccola montagna da scalare. Il 3-3 con il quale si è chiusa la gara di andata giocata all’Artemio Franchi lo scorso 22 agosto, ha complicato non poco i piani di Raffaele Palladino e i suoi ragazzi che ora dovranno vincere in Ungheria per assicurarsi la terza partecipazione consecutiva alla terza competizione continentale per importanza.

Nel primo dei due confronti, la Fiorentina dopo essersi ritrovata sullo 0-2 dopo appena 12’ di gioco, ha avuto il merito di ribaltare la situazione grazie ai goal di Sottil, Martinez Quarta e Kean, salvo poi farsi raggiungere all’89’ quando Golla con un colpo di testa ha trafitto De Gea.

Sarà dunque alla Pancho Arena di Felcsut che si stabilirà se i viola saranno protagonisti in Europa anche in questa stagione.