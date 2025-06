Paris Saint-Germain vs Inter Miami CF

Mondiale per Club

PSG e Inter Miami si affrontano negli ottavi di finale del Mondiale per Club: tutto sulle formazioni del match.

Da una parte i campioni d’Europa, dall’altra gli ultimi rappresentati della MSL nel Mondiale per Club. PSG e Inter Miami si affrontano in un ottavo di finale che stabilità quale delle due squadre riuscirà ad assicurarsi un posto tra le prime otto squadre al mondo e la possibilità di sfidare nel turno successivo una tra Bayern Monaco e Flamengo.

Una sfida, quella che si gioca al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, che vede opposte una delle grandi favorite per la vittoria finale del torneo ed una compagine che può contare su tanti uomini con grande esperienza, che questa competizione l’hanno già affrontata e vinta con il vecchio format.

Gli occhi di tutti saranno ovviamente puntati su Leo Messi, grande ex di turno che nel corso di questo torneo ha già trovato la via della rete in una occasione contro il Porto.

Il PSG si è spinto fino agli ottavi vincendo il Gruppo B (due vittorie e una sconfitta), secondo posto nel Gruppo A invece per la franchigia statunitense che è ancora imbattuta (una vittoria e due pareggi).

In questa pagine tutte le ultime notizie sulle formazioni di PSG-Inter Miami.