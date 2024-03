Formazioni Napoli-Torino: chi gioca titolare e le ultime su Okereke, Osimhen, Rrahmani, Sanabria e Zielinski

Il Napoli ospita il Torino nel primo match del 28° turno di Serie A: gli azzurri sperano ancora nella Champions, granata chiamati a risollevarsi.

Col vento in poppa per le due vittorie consecutive che hanno riacceso il sogno Champions League, il Napoli di Francesco Calzona si appresta a tornare in campo nel match che inaugura la 28ª giornata di Serie A: avversario è il Torino di Ivan Juric.

I partenopei, a quattro giorni dal ritorno degli ottavi di Champions sul campo del Barcellona, sono reduci dal successo ottenuto allo scadere contro la Juventus nel big match del 'Maradona'; i granata, invece, hanno perso in due delle ultime tre uscite e non vincono dal 16 febbraio, giorno del 2-0 rifilato al Lecce tra le mura amiche.

Il Napoli ha vinto gli ultimi due match di campionato, i partenopei non registrano tre successi di fila nella stessa stagione in Serie A dal periodo tra gennaio e febbraio 2023 (otto in quel caso).

L'articolo prosegue qui sotto

Dopo il successo per 3-0 nella gara d’andata, il Torino potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali contro il Napoli in Serie A per la seconda volta nell’era dei tre punti a vittoria in Serie A, dopo il 2008/09.