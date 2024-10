Formazioni Napoli-Lecce: chi gioca titolare e le ultime su Neres, Kvaratskhelia, Ngonge e Krstovic

SSC Napoli vs Lecce

Il Napoli ospita il Lecce nel nono turno di Serie A: tutte le novità relative alle formazioni del match.

Reduce da sei vittorie nelle ultime sette partite di Serie A, il Napoli torna in campo per affrontare nel nono turno di Serie A una squadra che viceversa non riesce a fare bottino pieno da fine agosto: il Lecce.

Una sfida tra squadre che stanno vivendo momenti diametralmente opposti, con i partenopei che puntano ad allungare la loro striscia positiva (tre successi consecutivi negli ultimi tre turni) e conservare la vetta in solitaria della classifica, ed i salentini che viceversa devono cancellare lo 0-6 subito domenica scorsa in casa con la Fiorentina e cercare quel risultato che possa consentire loro di lasciare la zona retrocessione

In questa pagine tutte le ultime notizie sulle formazioni di Napoli-Lecce.