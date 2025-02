Formazioni Milan-Roma: chi gioca titolare e le ultime su Joao Felix, Gimenez, Abraham, Sottil, Bondo, Dybala, Dovbyk e Mancini

AC Milan vs Roma

Il Milan ospita la Roma nei quarti di finale di Coppa Italia: tutte le novità relative alle formazioni del match.

Si gioca a San Siro, dove il Milan ospita la Roma, il secondo match valido per i quarti di finale della Coppa Italia 2024/2025.

Una sfida che rappresenta un grande classico del calcio italiano e che vedrà protagoniste due tra le teste di serie del torneo.

La partita si giocherà ovviamente in gara unica e, così come stabilito dal regolamento, in caso di parità si procederà direttamente con i calci di rigore.

La squadra che tra Milan e Roma riuscirà ad avere la meglio, staccherà un pass per le semifinali dove poi attenderà la vincente del confronto tra Inter e Lazio.

In questa pagina tutte le novità di formazione relative a Milan-Roma.