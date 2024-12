Formazioni Lecce-Juventus: chi gioca titolare e le ultime su Pierotti, Rebic, Yildiz e Weah

Il Lecce ospita la Juventus nel quattordicesimo turno di Serie A: tutte le novità relative alle formazioni del match.

Messo alle spalle l’impegno di Champions League sul campo dell’Aston Villa, la Juventus torna a concentrarsi sul suo cammino in campionato.

Avversario dei bianconeri nel quattordicesimo turno di Serie A sarà il Lecce che, dopo la pesantissima vittoria ottenuta sul campo del Venezia nel match che ha segnato l’esordio di Marco Giampaolo sulla panchina dei salentini, ora punta ad un risultato prestigioso che possa consentirgli di scavare un piccolo solco tra sé e le zone calde.

Non potrà però ovviamente permettersi passi falsi la Juventus che, pur presentandosi al Via del Mare in formazione decimata, è chiamata a fare bottino pieno per tenere la scia delle primissime della classe.

L'articolo prosegue qui sotto

In questa pagine tutte le ultime notizie sulle formazioni di Lecce-Juventus.