Formazioni Lazio-Verona: chi gioca titolare e le ultime su Castellanos, Immobile, Felipe Anderson, Luis Alberto, Kamada e Noslin

La Lazio sfida il Verona nel 34° turno di Serie A: tutto sulle formazioni della sfida in programma all’Olimpico.

Obiettivi diversi, ma stessa necessità di fare punti. Lazio e Verona si affrontano nel 34° turno di Serie A sapendo che ad attenderle c’è un bivio importante.

I biancocelesti, che sono reduci dall’eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Juventus, ma anche da due vittorie consecutive in campionato, scenderanno in campo all’Olimpico con l’obiettivo di ottenere un altro risultato importante che consenta loro di restare nella scia delle squadre che si stanno contendendo una qualificazione alla prossima Champions League.

Discorso diverso per gli scaligeri che vengono da due risultati utili consecutivi (vittoria di platino nello scontro diretto contro l’Udinese nell’ultima uscita) e che cercheranno punti pesanti per la corsa che conduce alla permanenza in Serie A.

Chi saranno i protagonisti della sfida? Le ultime sulle formazioni di Lazio-Verona.