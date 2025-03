Formazioni Lazio-Udinese: chi gioca titolare e le ultime su Nuno Tavares, Tchaouna, Pedro, Zaccagni, Okoye, Padelli e Lucca

La Lazio ospita l’Udinese nella gara che chiude il 28° turno di Serie A: le novità di formazione del match.

Si chiude allo stadio Olimpico, dove la Lazio ospita l’Udinese, il 28° turno di Serie A.

Una sfida, quella che si gioca nel posticipo del lunedì, che vede di fronte due squadre che stanno vivendo un ottimo momento di forma e che puntano a prolungare le rispettive strisce positive.

I biancocelesti, che sono reduci dall’impegno di Europa League sul campo del Viktoria Plzen (vittoria per 2-1 in doppia inferiorità numerica), in Serie A sono imbattuti dallo scorso 26 gennaio e da allora hanno inanellato tre vittorie e due pareggi che le hanno consentito di restare nella scia delle squadre che lottano per una qualificazione alla prossima Champions League.

Ancora meglio hanno fatto i friulani che, superata una fase non positiva, nelle ultime cinque uscite hanno vinto quattro volte (vengono da tre vittorie consecutive) e pareggiato sul campo del Napoli.

In questa pagine tutte le ultime notizie sulle formazioni di Lazio-Udinese.