Formazioni Lazio-Napoli, chi gioca e le ultime su Castellanos, Isaksen, Zielinski e Raspadori

Lazio e Napoli si affrontano in un match all’Olimpico che mette in palio punti molto pesanti per la corsa Champions.

Entrambe reduci dalle fatiche di Supercoppa Italiana, Lazio e Napoli tornano a concentrarsi sul campionato. Ad attendere le due squadre c’è un importantissimo scontro diretto nel ventiduesimo turno che mette in palio punti molto pesanti.

Presto probabilmente per parlare di spareggi, quello che è certo è che capitolini e campioni d’Italia rientrano in quel gruppo di squadre racchiuse in margini strettissimi che stanno duellando per quel quarto posto che vorrebbe dire accesso all’Europa che conta nella prossima stagione.

Il rendimento delle ultime settimane racconta di una Lazio più lanciata (quattro vittorie consecutive in campionato), ma il Napoli in Supercoppa Italiana ha dato segnali di una rinnovata solidità.

L'articolo prosegue qui sotto

Le due squadra sono separate da sole due lunghezze in classifica (33 punti per la Lazio contro i 31 del Napoli) ed è anche per questo che le possibilità di errore sono ridotte al minimo.