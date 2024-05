Formazioni Juventus-Salernitana: chi gioca titolare e le ultime su Alcaraz, Milik, Chiesa, Kean e Ikwuemesi

La Juventus ospita la Salernitana nel 36° turno di Serie A: tutto sulle formazioni della sfida in programma all’Allianz Stadium.

Da una parte una squadra che è ad un soffio dal grande obiettivo stagionale, dall’altra una che al campionato non ha più nulla da chiedere e che punta solo a chiudere nel modo più dignitoso possibile.

Tra le partite proposta dal 36° turno di Serie A c’è anche quella che metterà di fronte Juventus e Salernitana. Un’occasione d’oro per la compagine bianconera che ha a disposizione un pesante ‘match point’ per chiudere definitivamente il ‘discorso Champions’.

La Juventus, che è reduce da quattro pareggi consecutivi, in caso di vittoria sarebbe certa del pass che varrebbe un pass per la massima competizione continentale. Ai bianconeri potrebbe anche bastare non vincere, ma a patto di fare almeno lo stesso risultato della Roma che in serata sarà impegnata sul campo dell’Atalanta.

Obiettivi certamente meno ambiziosi per la Salernitana che ultima in classifica con appena 15 punti totalizzati, cercherà di interrompere una striscia di sconfitte iniziata un mese fa e di regalarsi una delle poche soddisfazioni di questa stagione.

Ma chi giocherà titolare in Juventus-Salernitana? Le ultime sulle formazioni del match del 36° turno di Serie A.