Formazioni ufficiali Juventus-Milan: chi gioca titolare e le ultime su Chiesa, Yildiz, Weah, Musah e Adli

La Juventus ospita il Milan nel 34° turno di Serie A: tutto sulle formazioni della sfida in programma all’Allianz Stadium.

La corsa che conduce allo Scudetto si è già conclusa con il trionfo dell’Inter, ma la Serie A 2023-2024 deve emettere ancora molti dei suoi verdetti. Tra essi c’è anche quello relativo al secondo posto e, il tal senso, il 34° turno di Serie A proporrà un big match che metterà in palio punti pesanti: Juventus-Milan.

Ad affrontarsi allo Stadium saranno infatti due squadre che nel corso della stagione hanno vestito i panni di prime inseguitrici dei nerazzurri alternandosi proprio sul secondo gradino del podio.

La Juventus si presenterà all’appuntamento da terza forza del torneo e consapevole del fatto che di avere un’occasione molto importante per riavvicinarsi al Milan e per evitare che il Bologna possa mettersi in scia di sorpasso. Per i bianconeri i punti in classifica sono 64 e sono frutto di 18 vittorie, 10 pareggi e cinque sconfitte.

Sei invece i k.o. subiti dal Milan (l’ultimo dei quali nel Derby al termine del quale l’Inter ha festeggiato la conquista del titolo e della seconda stella), a fronte però di 21 vittorie e 6 pareggi. Risultati che gli hanno consentito di spingersi fino a quota 69 e di arrivare quindi allo scontro diretto con cinque lunghezze di vantaggio. Un eventuale successo vorrebbe dire blindare la seconda piazza.

Ma chi giocherà titolare in Juventus-Milan? Le ultime sulle formazioni del big match del 34° turno di Serie A.