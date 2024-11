Formazioni Inter-Venezia: chi gioca titolare e le ultime su Calhanoglu, Thuram, Arnautovic ed Oristanio

L’Inter affronta il Venezia nell’undicesimo turno del campionato di Serie A: tutte le novità sulle formazioni del match.

Si chiuderà al Giuseppe Meazza, dove l’Inter ospiterà il Venezia, il quadro delle sfide domenicali dell’undicesimo turno di Serie A.

I nerazzurri, che sono in serie positiva da fine settembre e che da allora in campionato hanno inanellato cinque vittorie ed un pareggio (quello per 4-4 nel Derby d’Italia con la Juventus), si presenteranno all’appuntamento da seconda forza del campionato e consapevoli del fatto che servirà fare bottino pieno per restare nella scia del Napoli capolista.

Cerca punti importanti anche il Venezia che, interrotto un lungo digiuno da successi grazie al 3-2 in rimonta contro l’Udinese, è chiamato a dare continuità ai propri risultati per uscire dalla zona retrocessione.

In questa pagine tutte le ultime notizie sulle formazioni di Inter-Venezia.